Кремль в замешательстве, а Европа смыкает ряды: к чему привели скандальные заявления Трампа

Резкий тон последних заявлений президента США Дональда Трампа о войне в Украине застал врасплох даже Кремль. В Москве никак не ожидали, что взгляд США на войну может быть обращен в пользу России, и теперь пытаются найти "подводные камни".

Об этом пишет Bloomberg.

"В то время как российские чиновники не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможную выгоду для России в любой сделке по прекращению конфликта", – отмечает издание со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

При этом в Европе комментарии Трампа моментально вызвали резкую реакцию. Канцлер Германии Олаф Шольц написал в социальных сетях, что отрицать легитимность Зеленского "просто неправильно и опасно".

"Украина почти три года защищается от беспощадной российской агрессивной войны", – подчеркнул он.

Консервативный оппонент Шольца на выборах, которые состоятся последнее воскресенье февраля, Фридрих Мерц также поддержал президента Украины.

"Более 1000 дней украинский народ защищает себя от агрессивной войны России. Украина также защищает ценности демократии и свободы, которые отстаивают Европа и Америка. Владимир Зеленский и Владимир Путин имеют много различий. Самое главное различие в том, что украинский президент демократически легитимирован, в то время как российский президент удерживает власть с помощью фиктивных выборов. Мы на стороне демократии. Мы на стороне Украины. Только с такой ясностью эта ужасная война может быть прекращена", – написал он в посте на X.

Скандальные заявления Трампа также прокомментировал вице-канцлер Германии Роберт Хабек в четверг в эфире телеканала RTL, назвав их изменой.

"Мы должны полагаться на собственные силы и развивать их. То, что делает Дональд Трамп, — это измена. По-другому это назвать нельзя", – заявил Хабек.

Напомним, стремясь договориться о мирном соглашении с Кремлем, Трамп переписывает историю российского вторжения. В этой версии Украина не жертва, а злодейка. В свою очередь президент Владимир Зеленский — "диктатор без выборов", который как-то сам начал войну и втянул в это США.

Читайте также: