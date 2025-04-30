Кремль вел переговоры с Трампом еще до выборов в США — политолог

Дональд Трамп / © Associated Press

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Российские власти вели переговоры с командой Дональда Трампа еще до проведения выборов в Соединенных Штатах.

Такое мнение в эфире высказал политолог Петр Олещук.

«Было много разговоров, что „это все потому, что Байден хотел затянуть Украину в НАТО“, а „завтра мы с вами договоримся, а все будет прекрасно“, „нам главное как-то остановить войну“, „главное нам как-то спасти лицо“, „мы быстро все заморозим“ и так далее.

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Он отметил, что именно поэтому Трамп так уверенно и четко говорил, что скоро завершит войну за день, за месяц, за сто дней. Однако потом Трамп столкнулся с реальностью и стало ясно, что никаких дипломатических лавров он не получит.

Политолог заявил, что Трамп разочарован, что не может быстро завершить войну в Украине, поэтому он может ввести как жесткие санкции против РФ, так и вообще выйти из переговорного процесса.

«Зная Трампа, насколько мы можем его знать, оба эти варианта они вероятны. И то, что там Трамп как-то может активизироваться в контексте каких-то конкретных шагов, как и то, что Трамп может сказать: «Да, вы все там не хотите мира, я на вас обиделся, занимайтесь дальше сами своими проблемами», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина уступила территории России в обмен на завершение войны, в то же время угрожая выйти из договоренностей, если процесс затянется .

Мы ранее информировали, что противоречивые заявления о готовности России к мирным переговорам и прекращении огня максимально запутывают ситуацию и не дают понять, а чего действительно хочет Кремль .