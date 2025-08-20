Кремль воюет не за Крым или Донбасс: в ISW раскрыли настоящую цель войны РФ в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Основная цель России в войне в Украине – установление политического контроля над всем государством, а не только в оккупации отдельных регионов. В частности, Донбасса.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики проанализировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что, мол, Москва "никогда не говорила о необходимости захвата каких-либо территорий", в частности Крыма и Донбасса. Впрочем, он выдвинул требования, фактически отрицающие украинский суверенитет, среди которых - отмена законов о языке и религии/

В ISW отмечают, что такие заявления отвечают настоящим целям Кремля – устранить демократически избранное правительство Украины и заменить его пророссийским, чтобы получить полный политический контроль над страной.

"Рассматривая территориальные требования России отдельно от требований, скрытых за ее ссылками на "коренные причины", мы не видим, что Кремль считает свои военные требования неделимыми - Кремль стремится достичь всех этих целей и не проявляет никакой готовности идти на компромиссы или жертвовать одними из них ради других, чтобы завершиться мирный процесс".

Кремль добивается демилитаризации Украины, запрета на вступление в НАТО и смены правительства и готов реализовать это как военными, так и дипломатическими методами.

В конце концов, Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году после восьми лет неудачных попыток вернуть страну под свой контроль из-за продолжающихся с 2004 года гибридных военных кампаний. Аналогично Россия стремится усилить контроль над другими бывшими советскими государствами – как Литвой, Латвией и Эстонией, которые являются членами НАТО.

В настоящее время ее усилия по установлению влияния в странах Балтии потерпели неудачу. В то же время Кремль добился значительно большего успеха в Беларуси и Грузии и сейчас пытается укрепить свой контроль над Минском, чтобы полностью разрушить представление о независимости Беларуси.

Напомним, министр иностранных дел агрессора РФ Сергей Лавров придумал новую странную версию вторжения в Украину. Он цинично заявил, мол, Кремль никогда не преследовал цель получить Крым или Донбасс. Якобы "главной задачей была защита русских людей" и "обеспечение прав русскоговорящего населения".

Напомним, ранее в ISW заявлять о том, что предложение Путина запретить вторжение в Украину законом не вызывает доверия. Аналитики подчеркивают, что Москва уже дважды нарушала международные обязательства по ненападению, а сам Путин неоднократно демонстрировал, что может изменять российское законодательство в зависимости от своих политических интересов.