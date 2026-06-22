Кремль возмутился после заявления Зеленского о ретрансляторах в Беларуси: что сказали

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле отреагировали на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского в адрес руководства Беларуси относительно сотрудничества с РФ. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал заявления украинского президента "агрессивными угрозами".

Слова пресс-секретаря Кремля передают российские СМИ.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин в ближайшей перспективе планирует провести контакты с Александром Лукашенко. В Кремле считают, что это может привести к обсуждению заявлений Зеленского и других вопросов.

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"Президент Путин в обозримой перспективе планирует осуществить контакты с Лукашенко. Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", - заявил Песков.

В то же время представитель Кремля обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и посягательстве на суверенитет страны.

"Угрозы абсолютно агрессивны. Это вмешательство во внутренние дела другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны", - сказал он.

Песков также заявил, что в Москве "не сомневаются", что Лукашенко и Беларусь якобы способны обеспечить свой суверенитет.

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Ультиматум Зеленского Беларуси: что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с предупреждением фактического руководства Беларуси. Киев требует от Минска демонтировать и убрать специальные ретрансляторы, которые, по словам украинской стороны, Россия использует для навигации и наведения ударных дронов.

Зеленский заявил, что именно благодаря такому оборудованию россияне наносили удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областях, а также по энергетике, железной дороге, городам и селам.

"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", - предупредил президент.

Он также заявил, что Украине известно о предприятиях в Беларуси, работающих на российскую войну. По словам Зеленского, речь идет о заводах, поставляющих компоненты для российского оружия, бронетехники, ракетных систем, а также горючее для армии РФ.

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Накануне Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English заявил, что белорусские войска не будут участвовать в боевых действиях против Украины. Он объяснил это нехваткой ресурсов, риском ударов по инфраструктуре и угрозой прямого столкновения с НАТО. В то же время, Лукашенко повторил часть российских нарративов о ситуации на фронте, но признал эффективность украинской обороны и заявил о готовности быть посредником в переговорах.

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