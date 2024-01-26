Кремль все еще стремится к полному уничтожению Украины — США в ОБСЕ

В этом плане выразительны "слова Путина и его сообщников".

Российский диктатор Путин не изменил своих планов по Украине и будет пытаться уничтожить соседнее государство и покорить население.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, передает Укринформ.

"В феврале, в следующем месяце, исполняется десять лет с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины по незаконному вторжению и последующей оккупации Крыма. В феврале также исполняется два года с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабную войну против другого государства-участника", – отметил Карпентер.

Представитель США заявил, что выразительными в этом плане являются "слова Путина и его сообщников".

"16 января Путин открыто назвал своим чиновникам в Москве украинскую территорию, которую Россия сейчас оккупирует, "завоеванием". Не может быть никаких сомнений, что Кремль рассматривает свою войну в империалистических терминах", — сказал он.

Кроме того, Карпентер напомнил о громком заявлении секретаря российского Совбеза Медведева, который "пошел еще дальше", заявив, что "существование Украины смертельно опасно для украинцев" и сказал, что Россия заставит украинцев "капитулировать или умереть".

"Понятно, что Путин и его окружение рассматривают Украину не как суверенное, независимое государство, а как призовой объект недвижимости для воображаемой империи, управляемой Кремлем, наполненной не свободными людьми, а населением, которое они презирают и стремятся покорить своей воле силой", – отметил Карпентер.

Однако, он подчеркнул, что, вопреки стремлениям Кремля, "евроатлантическое будущее Украины вполне реально".

"Подавляющее большинство украинцев знает, что их судьба лежит в Европе, а не под российским порабощением. Украинский народ избрал демократию, верховенство права, европейский и трансатлантический путь. Украинский народ решил бороться, чтобы защитить свои дома, свою свободу и независимость своей страны. Украина должна победить в этой борьбе, и Соединенные Штаты стоят на стороне Украины", — заявил глава миссии США в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе высмеяли желание Путина вернуть Аляску.

Кроме того, мы ранее информировали, что спецслужбы Литвы назвали настоящую цель Путина, не только победа в войне.

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