Кремль выдвинул новое условие для прекращения войны в Украине - СМИ

Владимир Путин / © Associated Press

Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.

Об этом сообщил западный источник российского агентства ТАСС в кулуарах проходящих в Абу-Даби переговоров.

Кроме территориального вопроса, в ходе переговоров в Абу-Даби также обсуждаются экономические аспекты, механизмы прекращения огня и последующие параметры контроля над его соблюдением.

Официальных комментариев со стороны Украины или западных государств по озвученным требованиям России пока не поступало.

Почему вопрос Донбасса так важен для РФ

Кремль пытается силой захватить Донбасс уже более 11 лет. Регион остается центральным среди политических и военных приоритетов российского диктатора, ведь Путину, как считают западные журналисты, нужно показать "победы" в войне против Украины.

Ранее государственный секретарь Марко Рубио заявил, что вопрос Донецкой области стал “единственным оставшимся пунктом” в мирных переговорах, который требует внимания.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны на Донбассе, как один из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе по России.

Напомним, сегодня в ОАЭ начался второй день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и РФ. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой обсуждений в первый день стал поиск путей к реальному окончанию войны и обеспечению длительных гарантий безопасности.