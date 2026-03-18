Кремль вытягивает фальшивые "карты" для переговоров: ISW рассекретил план Путина по войне в Украине

Валерий Герасимов и Владимир Путин / © Пресс-служба Кремля

Россия пытается создать иллюзию обвала украинского фронта, чтобы заставить Запад давить на Киев ради уступок. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов манипулирует данными о захваченных оккупантами селах, хотя реальные успехи врага в разы меньше заявленных. Более того, в феврале Украина освободила больше территорий, чем захватил враг.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Герасимов преувеличивает успехи РФ на фронте

Герасимов продолжает преувеличивать тактические детали и масштабы успехов российской армии, формируя ложное представление о якобы близком обвале украинского фронта. Так, 16 марта он посетил командование Южной группировки войск РФ и заявил, что за первые две недели марта российские силы якобы захватили 12 населенных пунктов. В то же время аналитики ISW подтверждают только два таких случая.

«Герасимов преувеличил значение продвижений в небольших селах вдоль фронта, пытаясь подать их как существенные успехи и убедить Запад и Украину согласиться на территориальные требования РФ», — пояснили аналитики.

По словам начальника Генштаба, Западная группировка РФ якобы взяла под контроль Дробышево, Яровую и Сосновое вблизи Лимана; Южная — Резниковку, Каленики и Голубовку; а группировка «Днепр» — Веселянку. Однако, по оценкам ISW, у российских войск есть частичное присутствие только в отдельных из этих населенных пунктов: около 24% Дробышево, 50% Яровой и 57% Резниковки, тогда как другие остаются вне их контроля.

Герасимов также заявил о продвижении более чем на 12 км к западу от Северска и контроле над более 85% Новоосиново. В то же время ISW фиксирует значительно меньшие результаты — продвижение на 4,55 км и проникновение на 7,7 км, без подтверждений контроля над Новоосиновым. Подобные преувеличенные заявления он уже делал в январе и феврале, и, вероятно, такие брифинги могут стать регулярными в рамках информационной кампании.

Ложь Герасимова о контроле в Лимане и Константиновке

Отдельно начальник Генштаба РФ снова озвучил свой декабрьский тезис о контроле над более чем половиной Лимана, подавая его как актуальный. В то же время украинские военные отрицают это: по их словам, по состоянию на 17 марта российских сил в городе нет, и с конца февраля их присутствие там не фиксировалось.

Также Герасимов заявил о контроле над более 60% Константиновки, хотя, по данным ISW, российские силы действовали лишь на незначительной части города. Один из российских военных блогеров даже раскритиковал эти утверждения, указав на искажение реальной ситуации и нежелание учитывать предыдущие ошибки, в частности историю с Купянском, который украинские силы в основном освободили в конце 2025 года.

Герасимов пытается преуменьшить успехи ВСУ на Запорожье

Кроме того, Герасимов пытался приуменьшить успехи украинских войск в Запорожской области, заявляя, что российские силы сохраняют инициативу и отбивают все контратаки. В то же время, по имеющимся данным, ВСУ освободили более 400 кв. км территории в районах Александровки и Гуляйполя с конца января до середины марта.

Россия хочет вынудить Украину к уступкам

Также начальник российского Генштаба заявил о расширении так называемой «буферной зоны» на Сумщине и Харьковщине, в частности о якобы захвате нескольких приграничных населенных пунктов.

«В то же время ISW считает, что речь идет лишь об ограниченных пограничных атаках, направленных на информационный эффект и создание впечатления нестабильности фронта, чтобы заставить Украину пойти на уступки», — отметили эксперты.

По оценкам аналитиков, реальная ситуация другая: линия фронта остается стабильной, а в феврале Украина освободила больше территорий, чем захватили оккупанты.

Напомним, в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отвергает компромиссы по прекращению войны в Украине, настаивая на полных требованиях Москвы даже при условии территориальных уступок Киева. Лавров заявил, что Россия не прекратит агрессию, если Украина «признает реалии» и откажется от Донбасса. Он назвал украинскую власть «первопричиной» войны, а вероятные европейские миротворческие силы — «оккупантами». Аналитики отмечают, что Кремль использует риторику о нейтральном статусе, «демилитаризации» и «денацификации» как инструмент для установления контроля над суверенными территориями и изменения законной власти на марионеточный режим, отказываясь от реальных переговоров.