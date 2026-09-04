Кремль. / © Associated Press

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Агрессорка Россия снова заговорила о якобы «готовности» к контактам с Украиной. В то же время Москва выставила собственные условия.

Очередную порцию циничных заявлений выдала представительница МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова заверила эмоциональную, мол, Кремль всегда был готов к переговорам и «не против каких-либо контактов. Более того, истерически добавила она, Россия даже „ни разу никого не подводила“.

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Однако, по словам пресс-секретаря МИД страны-агрессорки, есть «маленький нюанс».

«Дело не только в словах, но и в конкретной реализации того, что договаривались», — претенциозно заявила она.

Традиционно Москва нагло снимает с себя всю ответственность и пытается создать картину, будто она стремится к договоренностям.

Напомним, на днях российский «фюрер» Владимир Путин отверг отверг мир и заморозку начавшейся в Украине войны. Американские аналитики отмечают: РФ не хочет «замораживать» войну вдоль нынешней линии фронта и согласится только на переговоры, наполненные «конкретным содержанием».

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Кроме того, диктатор-президент России неожиданно заявил, что якобы «шанс на урегулирование» войны существует. По его словам, между Украиной и РФ сохраняются «контакты», в частности, между спецслужбами.

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