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Кремль заговорил о контактах с Украиной, но заявил о «маленьком нюансе»: детали
Захарова снова устроила истерику и заявила о готовности к переговорам.
Агрессорка Россия снова заговорила о якобы «готовности» к контактам с Украиной. В то же время Москва выставила собственные условия.
Очередную порцию циничных заявлений выдала представительница МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заверила эмоциональную, мол, Кремль всегда был готов к переговорам и «не против каких-либо контактов. Более того, истерически добавила она, Россия даже „ни разу никого не подводила“.
Однако, по словам пресс-секретаря МИД страны-агрессорки, есть «маленький нюанс».
«Дело не только в словах, но и в конкретной реализации того, что договаривались», — претенциозно заявила она.
Традиционно Москва нагло снимает с себя всю ответственность и пытается создать картину, будто она стремится к договоренностям.
Напомним, на днях российский «фюрер» Владимир Путин отверг отверг мир и заморозку начавшейся в Украине войны. Американские аналитики отмечают: РФ не хочет «замораживать» войну вдоль нынешней линии фронта и согласится только на переговоры, наполненные «конкретным содержанием».
Кроме того, диктатор-президент России неожиданно заявил, что якобы «шанс на урегулирование» войны существует. По его словам, между Украиной и РФ сохраняются «контакты», в частности, между спецслужбами.