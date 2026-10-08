Кремль заговорил о «мире на поколение», но выдвинул свои условия: что заявили у Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль продолжает демонстрировать свою циничную риторику по окончании войны против Украины. В Москве дерзко признают, мол, пока никаких признаков «мирного урегулирования» не видят.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрия Пескова.

Реклама

Он подчеркнул, что приветствует усилия Индии «хоть как-то способствовать урегулированию». В то же время представитель Кремля фактически перевел ответственность за продолжение войны на Украину и Европу, которые вроде бы не стремятся переходить в мирную фазу.

Реклама

Песков также заявил, что Москву не устроит временное прекращение боевых действий или заморозку войны. По его словам, Кремль требует не «фрагментарных решений», а «комплексного урегулирования», цинично добавил он, должен быть гарантирован «для будущих поколений». Более того, нагло добавил, что любые договоренности должны быть «застрахованы от срывов».

Заметим, очередные заявления из Кремля свидетельствуют о том, что Россия снова пытается выставить себя якобы стремящейся к миру стороной. В то же время в Москве требуют выгодные для себя условия.

Мирные переговоры — последние новости

В Кремле в очередной раз дерзко заговоры о «мире» после плана Индии, но выдвинули новые претензии. В частности, в Москве заявляют, мол, не видят активность Вашингтона в «урегулировании» войны против Украины.

Отметим, издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия. Он предусматривает прекращение ударов по энергетическим и другим объектам инфраструктуры, беспрепятственную транспортировку зерна и энергоносителей через порты Черного моря, а также прекращение атак на коммерческие суда в стратегически важной акватории.

Реклама

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине в тупике, а перспектив для ее завершения путем переговоров почти нет. По его словам, сложившаяся «стратегическая тупиковая ситуация» «очень опасна».

Новости партнеров