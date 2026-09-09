Кремль заговорил о новом раунде переговоров по Украине: что заявил Песков

Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в ближайшее время.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва якобы ожидает возвращения к формату переговоров «в обозримой перспективе».

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В то же время Песков признал, что пока никаких официально оформленных «дорожных карт» по урегулированию войны против Украины нет.

«Пока никаких оформленных дорожных карт по украинскому урегулированию нет», — заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее США пытались возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной, в том числе при посредничестве американских представителей. В Трампе высоко оценили результативность визитов .

Появилась информация о том, что Украина, США и Россия могут провести трехсторонние переговоры уже этой осенью. Среди возможных тем – энергетика, зерновой экспорт и обмен пленными. В то же время Москва не отказывается от своих требований по оккупированным территориям. Эксперты предупреждают, что спешка США с мирным соглашением может сыграть в пользу Кремля. Россия продолжает бить по украинским городам и энергетике, а зимой может попытаться усилить давление на Украину.

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