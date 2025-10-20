Кремль "замыливает глаза" и оттягивает мирные переговоры: что на самом деле стоит за двусмысленной риторикой Путина

Путин не стремится к миру, а ищет способ для захвата новых земель

В то время, когда Кремль делает громкие заявления о «стремлении к миру» в Украине, выдвигая при этом ультиматумы и обвиняя ЕС и Киев в срыве переговоров, реальные действия Москвы указывают на подготовку к новым атакам и усиление влияния на США.

Оккупанты готовят новые военные авиабазы и используют политических «агентов убеждения», для сдерживания военной помощи Украине, такой как поставки ракет «Томагавк».

На фоне этих событий анонсированная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии вызывает большое беспокойство в обществе.

Россия «стремится» к миру в Украине, но всегда что-то мешает

В начале октября представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о прекращении войны в Украине. По его словам, Россия готова сесть за стол переговоров однако как обычно есть нюансы. На этот раз Песков заявил, что якобы Киев и ЕС нагнетают ситуацию и ищут причины для отказа.

Впоследствии, представитель «фюрера» отметил, что Россия продолжает так называемое «сво» из-за «отсутствия альтернатив и достигнет поставленной цели».

«РФ так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения поставленных перед «сво» целей», — нагло высказался Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Однако были и попытки со стороны РФ ввести «тихий период» в боевых действиях. Такая речь шла при обсуждении возможностей проведения ремонта на двух поврежденных линиях электропередачи к Запорожской АЭС, одна из них расположена на захваченной россиянами территории, а другая — на подконтрольной Украине территории.

В то же время в Украине отметили, что неоднократно сигнализировали о готовности проведения работ. Однако начало ремонтов на Запорожской АЭС откладывается только российской стороной. Дело в том, что оккупационная армия наносит удары по электростанциии, линиям и ремонтникам.

Впоследствии спецпредставитель российского президента-диктатора Кирилл Дмитриев нашел виновных в срыве мира в Украине. По его словам, «подстрекателями», которые не желают прекращения боевых действий, является Великобритания и страны Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в соцсети, пишет Sky News

Во время общения с журналистами 19 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к возможному завершению войны, однако подчеркнул, что этот результат не является гарантированным. Также президент Украины выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп, который достиг значительных успехов на Ближнем Востоке, полностью сконцентрирован на том, чтобы положить конец российской агрессии против Украины.

Кремль / © Pixabay

В Кремле не замедлили с ответом на заявление президента Украины. Там отметили, что из Киева звучат «противоречивые заявления».

«Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования. Позиция российской стороны и Владимира Путина последовательна и хорошо известна. Мы продолжаем наше общение с американцами, продолжается серьезная работа», — добавил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

После двухчасового разговора по телефону 16 октября, президент США Дональд Трамп и и глава Кремля Владимир Путин договорились встретиться в Венгрии, чтобы, по их словам, положить конец «бесславной» войне.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске / © Associated Press

Трамп назвал беседу продуктивной и заявил, что новые санкции против России сейчас неуместны. Венгерский премьер Виктор Орбан, союзник Путина, поддержал идею встречи.

С украинской стороны сообщили о готовности Зеленского к встрече с Путиным в любом формате, однако не в Беларуси и не в России, но со стороны Кремля на это, по данным СМИ, уже есть возражения.

Донбасс в обмен на мир — Путин выдвинул ультиматум Трампу

Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выдвинул ультимативное условие для прекращения войны: Киев должен полностью уступить Донецкую область, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.

В обмен на это, Путин намекнул на готовность отдать часть оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

В издании отмечают: несмотря на то, что некоторые чиновники Белого дома назвали это «прогрессом» по сравнению с предыдущими требованиями Путина, европейские дипломаты считают это предложение крайне невыгодным. Один из дипломатов сравнил это с «продажей их собственной ноги в обмен на ничто».

Посланник Трампа Стив Уиткофф во время встречи с Зеленским активно давил на украинскую делегацию относительно уступок в Донецкой области, используя аргумент о преимущественно русскоязычном регионе.

Сам Дональд Трамп публично не комментировал ультиматум, но после встречи с Зеленским в Белом доме снова призвал к миру.

«Пришло время остановить убийства и заключить сделку! Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны заявляют о победе», — написал Трамп в социальных сетях 17 октября.

The Washington Post отмечает, что Украина якобы поддержала призыв к прекращению огня по текущей линии фронта, но пока сосредоточена на получении надежных гарантий безопасности от партнеров, чтобы исключить возобновление военных действий Россией.

Впоследствии, Дональд Трамп опроверг эту информацию. Он отрицал, что обсуждал с Владимиром Зеленским передачу Донбасса России во время встречи в Вашингтоне. Он отметил, что позиция Штатов заключается в том, что стороны должны остаться на тех рубежах, где они находятся сейчас, то есть на линии фронта.

В Кремле на эту информацию, которая распространяется в СМИ ответили, что «переговорная линия РФ по остановке войск на существующих позициях не меняется».

Расширение авиабазы и новая тактика

Тем временем в России активно готовятся к новым волнам массированных атак в Украине. Спецподразделение ГУР МО Аратта в своем Telegram-канале сообщило, что РФ расширяет авиабазу «Энгельс-2». Военные отмечают, что именно оттуда оккупанты запускают самолеты-ракетоносцы для ударов по украинской территории.

По данным разведки, в северной части базы продолжается заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

«Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение», — говорится в сообщении.

В то же время украинский военный Станислав Бунятов сообщил, что оккупанты развивают новый подход к дронам (БпЛА). Военный отметил, что россияне начали применять определенным образом оборудованные оптоволоконные беспилотники, чтобы проводить разведку украинских позиций.

По его информации, на эти БпЛА враг устанавливает цифровые камеры и большие батареи, оставляя минимальный заряд взрывчатки.

Беспилотник типа «Шахед» / © iStock

Эти дроны-разведчики позволяют россиянам вести наблюдение на очень низких высотах и достаточно точно обнаруживать цели.

Бунятов уточнил, что такие беспилотники применяются почти на всех направлениях, в частности в Херсоне. Он вспомнил, как в Донецкой области враг систематически использовал FPV-дроны с камерами GoPro: они ежедневно облетали улицы, фиксировали визуальные изменения и подробно их анализировали.

Как Кремль влияет на решения Трампа

Несмотря на улучшение отношений между Зеленским и Трампом, по ключевому вопросу мира их взгляды разошлись, пишет Sky News.

Анализируя встречу в Вашингтоне 17 октября, издание отмечает, что американский президент повторил свое убеждение, что Путин стремится к миру. В то же время он возложил одинаковую вину за войну как на агрессора (Путина — Ред.), так и на жертву (Зеленского — Ред.), и призвал обе стороны закончить войну на нынешних условиях, чтобы «оба провозгласили победу».

Однако, как отмечают журналисты, вдохновленный дипломатическим успехом на Ближнем Востоке, Трамп изменил в корне свою риторику в отношении Украины. Он четко дал понять, что пока не будет посылать Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк», вероятно, до его запланированной встречи с Путиным в Будапеште.

«Это было заметное изменение по сравнению с тем, как меньше месяца назад Трамп предположил, что Украина потенциально может вернуть всю свою территорию. Еще несколько дней назад он угрожал отправить Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк», но после этой встречи четко дал понять, что сейчас не будет этого делать. Вполне вероятно, что он подождет по крайней мере до окончания своей запланированной встречи с Путиным в Будапеште», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что ранее Путину уже удавалось убедить Трампа воздержаться от введения жестких санкций против России. Теперь, похоже, он сыграл свою роль и в вопросе поставки ракет «Томагавк» для Украины.

Американская дальнобойная ракета «Томагавк» / © Getty Images

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль продолжает использовать двойную стратегию: Москва пытается обменять экономические выгоды на уступки США по Украине.

Эксперты акцентируют, что переговорщик Кирилла Дмитриев продвигал идею совместного экономического предприятия между РФ и США, вероятно, пытаясь убедить Белый дом, что двустороннее экономическое сотрудничество выгоднее, чем мирные переговоры по Украине. ISW считает Дмитриева «агентом убеждения», которого Кремль использует для укрепления отношений с администрацией Трампа.

В то же время руководитель центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко убежден, что во время встречи в Будапеште Путин попытается убедить Трампа в очередной раз изменить риторику в отношении Украины и поспособствовать восстановлению давления на Киев.

Чего на самом деле хочет Путин

Влиятельное издание The Financial Times отмечает, что Путин не планирует завершать войну против Украины, поскольку считает ее не просто геополитическим конфликтом, а частью своей «исторической миссии».

«Для него это не вопрос денег. Это вопрос наследия. Путин убежден, что может выиграть эту войну. Для него это идеологическая борьба», — заявил один из высокопоставленных европейских чиновников FT.

Источники издания говорят, что Путин хочет запечатлеть себя в истории как «самого выдающегося лидера РФ после Петра І».

Также шведский аналитик Андреас Умланд отмечает, что Донбасс (который требует Путин в обмен на мир — Ред.) является критически важным регионом для Кремля по трем причинам, передает Kyiv Post. Во-первых, согласно измененной конституции РФ, Донецкая область формально включена в ее состав. Во-вторых, контроль над Донбассом обеспечивает стратегическое преимущество для дальнейших атак и доступ к природным ресурсам региона. В-третьих, из-за того, что украинские войска превратили Донбасс в хорошо укрепленный «пояс крепостей», военный захват является слишком дорогим.

По мнению аналитика именно поэтому Путин пытается заставить Запад надавить на Киев, чтобы тот добровольно уступил территории. Умланд отмечает, что добровольный отказ от трудно добытых и хорошо защищенных территорий вызовет большое внутреннее возмущение и может спровоцировать политический кризис, чего Москва и стремилась достичь с 2014 года.

«Можно предположить, что Донбасс сейчас имеет репутацию как в украинской, так и в российской армиях зоны смерти для российских солдат. Поэтому Путин пытается решить эту оперативную, стратегическую и политическую проблему для Москвы не военными средствами, а путем переговоров», — резюмировал он.

Ранее, французское издание Le Monde сообщало, что договоренность о встрече у Трампа и Путина в Будапеште вызвала эйфорию в РФ. По данным медиа, российские пропагандисты празднуют дипломатическую победу.

