Кремль занервничал из-за молчания Трампа: неожиданное заявление

Путин и Трамп. / © Associated Press

Российская Федерация якобы не передавала ни одного послания от «фюрера» Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

В то же время, выразился он, Москва «по соответствующим каналам» передала Вашингтону «рекомендации по переходу вооруженных сил РФ к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве».

«Ответа пока не было», — подчеркнул он.

Заметим, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пожаловался на США из-за отсутствия реакции Белого дома на угрозы относительно «системных ударов» по Киеву. Он также добавил, что якобы для России «приоритетом является предупреждение, которое направили».

Напомним, российские СМИ заявляли, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марком Рубио. Во время разговора российский чиновник якобы заявил Рубио о новых «системных ударах» РФ по Киеву.

Позже журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу заявил, что Путин через Лаврова и Рубио передал Трампу сообщение об Украине. Госсекретарь США также опроверг сообщение о якобы обращении Москвы в Вашингтон по поводу эвакуации американских дипломатов из Киева.

Дата публикации 08:51, 27.05.26 Количество просмотров 57

