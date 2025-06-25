Кремль заявил о прекращении мирных переговоров с Украиной: подробности

Дмитрий Песков / © Associated Press

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На фоне продолжающейся войны и дипломатического напряжения между Россией и Украиной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен проектами новых меморандумов между сторонами пока не ведется.

Об этом пишут РосСМИ.

По словам Пескова, сейчас сосредоточено внимание на реализации договоренностей, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Это были одни из немногих попыток диалога между государствами с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Однако ни один прогресс в переговорах или согласовании новых документов не зафиксирован. Заявление Кремля свидетельствует о фактической паузе дипломатических контактов с украинской стороной.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле, в том числе и для отсрочки санкций, Украина же при этом остается в сложной ситуации выбора.

Также представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию войны может состояться после 22 июня. По ее словам, в ходе этого этапа российская сторона планировала обсудить с украинской делегацией проекты меморандумов обеих стран с предложениями по завершению полномасштабного вооруженного конфликта.