Парад на 9 Мая в Москве

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Несмотря на серию атак дронов по Москве в канун Дня Победы, украинские чиновники отрицают наличие планов атаковать военный парад 9 мая на Красной площади.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в украинских силовых структурах.

По словам высокопоставленного представителя Сил обороны Украины, подобная операция «маловероятна из-за низких шансов на успех», ведь «Россия перебросила большинство систем ПВО в столицу».

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Он подчеркнул, что даже если атака произойдет, она вряд ли будет результативна. Вместо этого, добавил собеседник, возможны удары по другим регионам РФ.

Другой представитель оборонного ведомства отметил, что удар по Красной площади в день парада, на котором ожидается присутствие делегаций из Китая, Индии и ЕС, может спровоцировать «жесткий ответ» России и вызвать недовольство США. Он охарактеризовал такие слухи, как «гайп».

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины призвали иностранные государства воздержаться от участия их военных в параде в Москве.

Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко считает, что 9 мая Украина может запустить по Москве беспилотники, чтобы парализовать работу аэропортов.