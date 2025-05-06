- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль ждет удара — но не там, где следует: что задумала Украина на День Победы
Армия РФ регулярно совершает военные преступления в Украине, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. И именно эта армия будет маршировать на Красной площади 9 мая.
Несмотря на серию атак дронов по Москве в канун Дня Победы, украинские чиновники отрицают наличие планов атаковать военный парад 9 мая на Красной площади.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в украинских силовых структурах.
По словам высокопоставленного представителя Сил обороны Украины, подобная операция «маловероятна из-за низких шансов на успех», ведь «Россия перебросила большинство систем ПВО в столицу».
Он подчеркнул, что даже если атака произойдет, она вряд ли будет результативна. Вместо этого, добавил собеседник, возможны удары по другим регионам РФ.
Другой представитель оборонного ведомства отметил, что удар по Красной площади в день парада, на котором ожидается присутствие делегаций из Китая, Индии и ЕС, может спровоцировать «жесткий ответ» России и вызвать недовольство США. Он охарактеризовал такие слухи, как «гайп».
В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины призвали иностранные государства воздержаться от участия их военных в параде в Москве.
Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко считает, что 9 мая Украина может запустить по Москве беспилотники, чтобы парализовать работу аэропортов.