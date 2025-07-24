Кремлевские пропагандисты и медиа поддержали акции против антикоррупционного закона

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Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем телеграм-канале призвала украинцев «выгнать президента Украины».

«В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружения!» – написала пропагандистка.

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем телеграм-канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут «коррумпированный режим».

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Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.

«Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок вооружения от ЕС. Украина имеет историю массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпованные и авторитарные режимы», – отметил он.

Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком «Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве».

В то же время «Царьград» сообщил: «Началось: (На) Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул и уже не от российских ракет. Зеленского приговорили».

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Вчера ГУР МОУ сообщило, что россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, намерены использовать протесты относительно Закона №12414 для подрыва способности нашего государства оказывать сопротивление полномасштабной вооруженной агрессии.

Также в Службе внешней разведки Украины отметили, что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора антикоррупционных протестов в Украине. По полученной СВРУ информации, к указанной операции, кроме федеральных ресурсов, кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюэнсеров в странах Запада.