Кремлевский посредник "вертит" Уиткоффом в переговорах Трампа об Украине — политолог
Политолог Игорь Чаленко заявил, что «Миндичгейт» — это повод принудить Киев к уступкам.
Хотелось бы больше Кита Келлога в переговорном процессе, потому что Кирилл Дмитриев «вертит» Стивом Уиткоффом как хочет.
Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политолог Игорь Чаленко.
«Хотелось бы больше сейчас в нынешнем процессе непосредственно господина Келога. Потому что у него есть реалистичный подход. Ибо, как сам говорил сам Трамп: „Виткофф не знает России. Он не разбирается в деталях, не чувствует этого. И в этой ситуации это самая большая проблема“, — говорит политолог.
По мнению политолога, сейчас идет жесткая, кулуарная работа.
Чаленко считает, что коррупционный скандал в Украине действительно используется как повод.
«Миндичгейт» — используется «чтобы придать Киеву большей гибкости», — подытожил политолог.
Напомним, администрация Дональда Трампа подготовила широкий «мирный план» из 28 пунктов, что выдвигает жесткие требования к Украине.