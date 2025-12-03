Кремлю компромиссы не нужны: зачем Путин действительно встречался с посланниками Трампа

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Надежды на скорое дипломатическое завершение войны пока разбиваются о неуступчивости Кремля. Встреча российского диктатора Владимира Путина с делегацией США во главе со Стивом Виткоффом завершилась без компромиссного варианта, а Москва назвала ряд американских идей неприемлемыми.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявления официальных лиц и мнения экспертов.

Почему Кремль не идет на уступки

Аналитики отмечают, что поведение русской верхушки свидетельствует об уверенности в своих силах. Александр Баунов из Центра Карнеги отмечает, что Москва рассматривает первоначальный «план из 28 пунктов» как стартовую точку и не согласится на версию, которая будет менее выгодна Кремлю, чем оригинал.

По его словам, Путин доволен ходом войны.

"Он переодевается в военную форму трижды в месяц и лично командует генералами над картами", - отмечает эксперт.

Баунов отмечает, что диктатор не испытывает необходимости срочно искать выход из сложившейся ситуации.

Истинная цель диалога с США

Если России не нужны компромиссы, зачем тогда встречаться? Татьяна Станова, старшая научная сотрудница Центра Карнеги, считает , что расчет Москвы чисто прагматичен. Главная цель переговоров – убедить Вашингтон «давить на Киев, чтобы тот принял эти условия как единственно возможный путь к миру».

Фактически речь идет о попытке использовать США в качестве инструмента принуждения Украины к капитуляции.

Каким может быть «мир» в воображении Путина

Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, подчеркивает, что Путин не находится в позиции человека, желающего мира любой ценой. Он готов закончить войну только на условиях, которые устраивают его лично.

«Условия этого мира будут несправедливыми, унизительными для Украины и оскорбительными для Европы. Однако они будут значительно менее несправедливыми, унизительными и оскорбительными, чем условия Стамбульского соглашения, парафированного весной 2022 года», — считает эксперт.

Тем временем европейские чиновники выражают обеспокоенность несгибаемостью России. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрист отметил, что, несмотря на постоянные усилия США, «мы также должны признать, что Россия не встречает их с гибкостью».

Напомним, представителей американского президента в столице РФ встретили скорее как туристов, а не участников мирных переговоров . Чиновники США получили полное VIP-обслуживание, но пока нет никаких признаков прорыва в мирных переговорах по Украине.