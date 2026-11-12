Кремлю мало Донбасса: переговоры в Абу-Даби показали, на какие уступки замахнулся Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Кремле в очередной раз дали понять, что не собираются ограничиваться захватом Донбасса. Путинские чиновники открыто озвучили требования, фактически предполагающие полную капитуляцию Украины и территориальные уступки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Американские аналитики акцентируют, что глава делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский сделал очередное циничное заявление по территориальным претензиям Кремля. Он дерзко подчеркнул, что Россия якобы захватит каждый сантиметр своей земли — так или иначе.

Реклама

Более того, политик повторил тезис «фюрера» Путина, озвученный еще в июне 2025-го: «Где ступила нога русского солдата — там Россия». В ISW отмечают, что Москва в очередной раз нагло демонстрирует, что считает оккупированные украинские территории своей добычей.

Помощник диктатора также подчеркнул, что Российская Федерация не согласится ни на какой обмен территориями и будет продолжать расширять свою «зону безопасности» в Украине. Вероятно, имея в виду территорию севера Сумской и Харьковской областей, которую россияне называют частью «буферной зоны».

«Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны», — отмечают американские аналитики.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров аналогично заявил, что Россия будет дальше соблюдать «курс», который отвечает требованиям, изложенным Путиным в его речи в МИД еще в июне 2024-го.

Реклама

В ISW напоминают: эта речь требовала вывода ВСУ из всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в частности районы, которые захватчики никогда не оккупировали; демилитаризации и «денацификации» Украины (замены нынешнего украинского правительства пророссийским); и отказа Киева от своих стремлений вступить в НАТО.

«В Кремле неоднократно заявляли, что вывод украинских войск со всей территории Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для мирного урегулирования. В то же время Путин и другие чиновники постоянно подтверждают, что Москва не отказывается от требований, которые российский диктатор озвучил еще в июне 2024-го», — отметили в отчете.

Отметим, что украинские Силы обороны контролируют 0,38% Луганской области, 20,12% Донецкой области, 24,42% Запорожской области и 30,11% Херсонской области. Впрочем, Путин продолжает требовать территории, которые его войска не смогли захватить, подытожили в ISW.

Территориальные претензии Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ шокировала заявлением о Донбассе на переговорах в Абу-Даби. Они дерзко утверждали, что захватила половину подконтрольной Украине этой территории.

Реклама

В свою очередь, глава ОП Кирилл Буданов говорит, что подробности переговоров будут оставаться непубличными. Кроме того, он удержался от ответа на вопрос, требует ли РФ выхода ВСУ из Донбасса.

В то же время The Telegraph пишет о том, что У страна отклонила план США по Донбассу. По данным издания, переговорщики американского лидера Дональда Трампа выступили с инициативой территориального компромисса. Он предусматривал переход под фактический контроль РФ всей линии фронта в Донбассе, но без официальной сдачи Украиной подконтрольных ей городов в регионе.

Новости партнеров

Новости партнеров