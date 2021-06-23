"Крепость тоже я разрушил?": Тищенко отрицает задержку самолета в Ужгород

"Крепость тоже я разрушил?": Тищенко отрицает задержку самолета в Ужгород

Также нардеп передал привет всем журналистам нашей страны, "которые и днем и ночью думают о нем".

Депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает, что самолет с пассажирами рейса "Киев-Ужгород" задержали из-за него.

Об этом Тищенко написал в Facebook.

"Удивительно, но рейс Киев-Ужгород задержали не из-за меня. Еще добавили, что задержки случались и раньше. А прилетели мы вообще на 10 минут раньше. Так и хочется спросить, как в том фильме ..."Крепость тоже я разрушил?" Передаю привет всем журналистам нашей страны, которые днем и ночью думают обо мне", — отметил он.

Можно допустить, что народный избранник в своей заметке цитировал главного героя Шурика из фильма "Кавказская пленница".

Напомним, что ранее закарпатский журналист Виталий Глагола на своей Facebook-странице сообщил, что вылет самолета из Киева в Ужгород задержали почти на 10 минут из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал несколько дублей видео на телефон.

Ранее председатель Закарпатской областной организации "Слуга народа", нардеп Николай Тищенко уже неоднократно попадал в скандалы. Так недавно в разгар карантина в Киеве организовал шумную вечеринку в отеле, а во время поездки в Ужгород устроил "разборки" с и. о. главы местной таможни Николаем Пожо.

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