"Критически важно сохранять спокойствие": МИД Украины опубликовал заявление на фоне угрозы нападения России

Вчера на заседании СНБО под председательством Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации безопасности и наших дальнейших действий.

В Министерстве иностранных дел Украины принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 12 февраля на фоне сообщений о широкомасштабном наступлении РФ.

"В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий. Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отмечают, что комплексный пакет сдерживания РФ, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкой оружия и оказанной макрофинансовой помощи.

В то же время американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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