"Критический этап войны": эксперт назвал главную ошибку Украины в диалоге с США

Украина вошла в критический этап войны, когда старые подходы к дипломатии перестают быть эффективными. Переговорная модель, сводившаяся к формуле «территории плюс снятие санкций с России в обмен на мирный договор», окончательно зашла в тупик.

Такое мнение высказал политический обозреватель Вадим Денисенко.

По словам эксперта, нынешний «тупик» вполне устраивает как Вашингтон, так и Москву. Однако для Украины это опасный путь, особенно на фоне заявлений российского МИДа о необходимости смены руководства государства.

«Если мы не предложим изменение модальности переговоров — ее предложат вместо нас», — отмечает Денисенко.

Аналитик подчеркивает, что надежды на скорое окончание войны «выветрились». Украина входит в этот период продолжительностью не менее нескольких месяцев без реальных переговоров. Позитивом остается гарантированная финансовая поддержка от ЕС и продолжающаяся продажа оружия Соединенными Штатами.

Денисенко отмечает, что в повестке дня Дональда Трампа украинский вопрос откладывается. Главная цель новой администрации США — экономическая.

Эксперт считает, что идея покупки Гренландии является частью древнего плана окружения Трампа по развалу или ослаблению ЕС. Главная война в мире идет за то, кто и как будет зарабатывать на европейском рынке.

США стремятся получить контроль над ценообразованием на мировую нефть и логистическими точками, чтобы противостоять шантажу Китая в отношении редкоземельных металлов.

Вашингтон также устраивает продолжение войны как инструмент истощения русской экономики. В то же время, США хотели бы получить доступ к ресурсам российской Арктики, не допуская туда Китай.

«Мы находимся в ловушке: Вашингтон хочет продолжения войны, чтобы ослабить Россию. Россия пока просто хочет потянуть войну. Нас в этой схеме просто нет», — объясняет эксперт.

Что делать Украине

Денисенко предлагает несколько рекомендаций по изменению ситуации в пользу Украины:

Главная задача — объяснить американцам, почему продолжение войны им не выгодно. Старая модель «территории и возвращение в мировую повестку дня» больше не работает.

Украина не сможет отказаться от сотрудничества с США из-за нужды в ПВО. В то же время, отказ от Китая как посредника был стратегической ошибкой, но сильного альтернативного партнера пока нет.

Эксперт убежден, что единственный козырь Киева — американские избиратели. Необходимо создать отдельный штаб, который будет работать над тем, чтобы фактор войны в Украине стал определяющим рейтингом Трампа.

«Как бы ни закончилась история с Гренландией, у нас есть главный козырь — ВСУ. Европейская игра заключалась до сих пор в том, что на ближайшие годы единственной армией, которая может защитить Европу, являются украинские вооруженные силы», — подчеркнул эксперт.

Также, по мнению Денисенко, власти должны кардинально изменить общение с обществом, чтобы преодолеть панические настроения и депрессию внутри страны.

Напомним, публицист и журналист Виталий Портников заявил, что переговоры с Россией фактически только затягивают войну, ведь Кремль не заинтересован в реальном мирном процессе.

По его словам, Владимир Путин использует тему переговоров исключительно для затягивания времени, в частности, чтобы дождаться завершения президентского срока Дональда Трампа.

Портников отмечает, что между США и Россией нет полноценного переговорного процесса, а любые разговоры о «мирном плане» лишь уменьшают давление на Москву и позволяют ей продолжать войну без усиления санкций и масштабной помощи Украине.