"Критический момент для безопасности Европы": в Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

"Критический момент для безопасности Европы": в Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Столтенберг назвал переговоры с РФ "своевременной возможностью для диалога в критический момент для европейской безопасности".

В Брюсселе 12 января стартовало заседание Совета НАТО- Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Сейчас идет встреча Совета НАТО-Россия. Это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности. Когда напряжение растет, еще важнее, что мы садимся за один стол и рассматриваем наши беспокойства", — написал он в Twitter.

Известно, что Россию представляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин, Америку – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Также в переговорах принимают участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран Альянса в Брюсселе.

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Переговоры, предположительно, продлятся около трех часов. После окончания Столтенберга, ожидается, даст пресс-конференцию.

Напомним, 10 января в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США по так называемым "гарантиям безопасности" , которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

Как сообщалось, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО и коллективным поражением Запада.

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