"Критический момент для Украины": европейские лидеры провели разговор с Трампом

Лидеры европейских стран провели разговор с президентом США / © ТСН.ua

В среду, 10 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили с президентом США Дональдом Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в администрации французского президента.

Собеседник издания в Елисейском дворце отметил, что лидеры европейских государств обсудили последние события в рамках посредничества, начатого Соединенными Штатами. Они, в частности, одобрили усилия США, направленные на достижение прочного и длительного мира в Украине.

Участники переговоров согласились, что сейчас наступил «критический момент для Украины, ее народа и общей безопасности евроатлантического региона».

В администрации французского президента добавили, что интенсивная работа над согласованием позиций будет продолжена в ближайшие дни.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, в четверг, 11 декабря, состоится лидеров так называемой «Коалиции желающих» — группы стран, которые поддерживают Украину и которую совместно возглавляют Франция и Великобритания.

Эта встреча состоится в формате видеоконференции. Участие в разговоре подтвердили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что эта неделя «может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития».