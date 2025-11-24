Критический момент и много шума: Зеленский о давлении вокруг мирного плана США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

В настоящее время Украина находится в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления.

Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирный план США во время видеообращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что агрессии можно не учитывать, будто все вроде бы „побеждено“ само по себе», — сказал глава государства.

Реклама

На встрече в Женеве 23 ноября представители США и Украины подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. Стороны подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Окончательные решения в рамках соглашения будут приниматься президентами обеих стран.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского «мирного плана» из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины. Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Британией, Францией и Германией, базируется на «мирном плане» США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях предлагает изъять их.