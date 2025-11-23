ТСН в социальных сетях

Критика "мирного плана" Трампа и заявления о поддержке Украины: главные новости ночи 23 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 23 ноября 2025 года:

  • Американский "мирный план" рассматривают как основу для переговоров - Рубио Читать далее –>

  • Украинский кокус в Конгрессе США назвал «мирный план» Трампа неприемлемым и играющим на руку Кремлю Читать далее –>

  • Европейцы впервые присоединятся к мирным переговорам Трампа по Украине: в Швейцарии стартуют высокоуровневые консультации Читать далее –>

  • Мерц: Мир в Украине возможен только при общем согласии Киева и Европы Читать далее –>

  • Шумер раскритиковал предложения по уступкам: Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности Читать далее –>

