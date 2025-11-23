- Дата публикации
Критика "мирного плана" Трампа и заявления о поддержке Украины: главные новости ночи 23 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 23 ноября 2025 года:
Американский "мирный план" рассматривают как основу для переговоров - Рубио
Украинский кокус в Конгрессе США назвал «мирный план» Трампа неприемлемым и играющим на руку Кремлю
Европейцы впервые присоединятся к мирным переговорам Трампа по Украине: в Швейцарии стартуют высокоуровневые консультации
Мерц: Мир в Украине возможен только при общем согласии Киева и Европы
Шумер раскритиковал предложения по уступкам: Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности