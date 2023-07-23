Критика Путина и армии РФ: за что Гиркин попал в СИЗО – подробности дела

Российские правоохранители 21 июля задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина). Его забрали прямо из дома около полудня. В квартире Гиркина сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски.

В чем обвиняют Гиркина

Игорю Стрелкову инкриминируют публичные призывы в Интернете к осуществлению экстремистской деятельности. Мещанский суд Москвы поддержал ходатайство обвинения и арестовал Гиркина до 19 сентября, несмотря на его обещания не скрываться от следствия. Террористу грозит до пяти лет лишения свободы.

Горкин в Мещанском суде Москвы. / Фото: Associated Press

"Гиркин является известной личностью, имеет связи в правоохранительных органах", – так следователь ФСБ обосновал необходимость ареста террориста. Следователь отметил, что Стрелков служил в "подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность", а значит, имеет навыки конспирации и может легко убежать.

Как говорится в материале BBC, Стрелков просил суд о домашнем аресте, ссылался на стенокардию второй степени и прием лекарства.

По предварительным данным, задержание проводилось якобы из-за заявления бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского, работавшего хирургом в армии Пригожина.

Так, Петровский подтвердил BBC, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления Стрелкова.

"Поводом стало то, что гражданин Гиркин выступает против нашей страны, выдавая себя за патриота. Он допустил высказывания, оскорбляющие страну, президента, это привело к тому, что я написал обращение в Генпрокуратуру", прокомментировал Петровский.

Что известно об адвокате и судье Гиркине

Защитником Игоря Стрелкова (Гиркина) является адвокат Александр Молохов. Он в разное время защищал основателя "МММ" Сергея Мавроди, националиста Даниила Константинова, чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, эскортницу Настю Рыбку, лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и даже умершего в тюрьме адвоката Сергея Магнитского.

Со своим подзащитным адвокат встретился уже в суде.

Как пишет BBC, судья по делу Гиркина Олеся Менделеева год назад приговорила московского муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение "фейков" о российской армии.

Критика диктатора Путина

Последние месяцы Гиркин-Стрелков активно критиковал власти России, в частности, диктатора Владимира Путина. Гиркин открыто говорил о проблемах "специальной военной операции".

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков). / Фото: Associated Press

"Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления. Я не могу охарактеризовать его иначе, чем словами т. Швондера из "Собачьего сердца": "Это… какой-то позор!"

В апреле 2023 года Гиркин заявил, что Путин является "лидером нации по факту, пока не умрет, или его не свергнут, или сам не скажет, что он устал". Террорист сетовал, что диктатор создал такую политическую систему, что заменить его практически не кем.

"Вице-президента у него нет. На должности руководителя Госдумы пе****ст (Вячеслав Володин – ред.), бабушка сумасшедшая во главе Сената (Валентина Матвиенко – ред.). Налоговик совершенно непопулярный сидит во главе правительства (Михаил Мишустин – Ред) и. Все фигуры, которые формально могут его заменить в случае чего – вообще не популярны или анекдотичны. Он сам это сделал! И мы сейчас заложники этой ситуации. Он лидер нации не потому что этого заслуживает, а потому что "на безрыбье и рак – рыба", — заявил Гиркин-Стрелков.

Гиркин также писал о ничтожном поведении президента РФ Владимира Путина, который не отправил в отставку ни армейских руководителей, "выявивших во время мятежа Пригожина некомпетентность и трусость", ни государственных деятелей, "бежавших за границу в день мятежа".

Российский террорист Гиркин также призвал Путина уйти в отставку из-за ряда крупных поражений на фронте.

А после того, как из Турции в Украину вернулись командиры защитников "Азовстали", Гиркин заявил, что Путина могут "этапировать в Гаагу".

"На месте Владимира Владимировича я не рисковал бы принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут известить о предстоящем этапировании в Гаагу", — заявил тогда террорист.

Читайте также: