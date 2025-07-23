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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кривонос заявил о политическом давлении во время дела Чернышева: детали

Директор НАБУ заявил о серьезном давлении во время расследования вице-премьера Алексея Чернышева. Несмотря на препятствия, дело дошло до сообщения о подозрении.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Алексей Чернышев

Алексей Чернышев

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос признал, что во время расследования дела о вице-премьере Алексее Чернышеве было серьезное давление на детективов и прокуроров. В то же время, по его словам, это давление не помешало довести дело до объявления подозрения.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Кривоноса спросили, поступали ли к нему сигналы от представителей высшей украинской власти с просьбой "сбавить темп" по делу, чтобы она сошла на нет. Глава НАБУ прямо не ответил на этот вопрос, однако подтвердил, что на расследование оказывалось давление.

"Давление в течение этого дела было очень серьезным. И под элементами давления можно многое понимать", - сказал он.

Кривонос подчеркнул, что, несмотря на препятствия и попытки влияния, расследование дошло до ключевого этапа — объявление подозрения высокопоставленному чиновнику. По его словам, это свидетельствует об эффективности и независимости антикоррупционных органов.

"Мы все выдержали, продемонстрировали эффективность, независимость, пришли к результату. Пусть промежуточный — подозрение еще не является обвинительным актом или решением суда. Но мы уже показали, что способны расследовать дела такого уровня", — отметил директор НАБУ.

Он также подчеркнул, что предстоит еще соревновательный процесс в суде, где обе стороны будут представлять свои доказательства. В то же время Кривонос заверил, что у детективов и прокуроров есть все гарантии независимости, чтобы довести дело до завершения, несмотря на возможные препятствия, в том числе и со стороны судебной системы.

Что известно о деле Чернышева

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 июня 2025 сообщили о подозрении в незаконном обогащении ряда бывших подчиненных Алексея Чернышева в Министерстве развития общин и территорий Украины. Речь идет о:

  • бывшего государственного секретаря Минрегиона (ныне часть Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры), действующего члена правления компании "Нефтегаз Украины",

  • бывшего советника министра,

  • бывший директор государственного предприятия,

  • застройщика, которого считают организатором схемы,

  • сотрудника строительной компании

"По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилищного комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры", - сказал он.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, тогда о подозрении должны были объявить и самому Чернышеву. Однако официального подтверждения не было.

В то время сам министр 17 июня дистанционно открыл состоявшийся в Киеве форум “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery”.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заверил, что не будет забирать у Специализированной антикоррупционной прокуратуры дело в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, несмотря на изменения в законодательстве.

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