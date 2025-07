Кривонос заявил о политическом давлении во время дела Чернышева: детали

Алексей Чернышев

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос признал, что во время расследования дела о вице-премьере Алексее Чернышеве было серьезное давление на детективов и прокуроров. В то же время, по его словам, это давление не помешало довести дело до объявления подозрения.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Кривоноса спросили, поступали ли к нему сигналы от представителей высшей украинской власти с просьбой "сбавить темп" по делу, чтобы она сошла на нет. Глава НАБУ прямо не ответил на этот вопрос, однако подтвердил, что на расследование оказывалось давление.

"Давление в течение этого дела было очень серьезным. И под элементами давления можно многое понимать", - сказал он.

Кривонос подчеркнул, что, несмотря на препятствия и попытки влияния, расследование дошло до ключевого этапа — объявление подозрения высокопоставленному чиновнику. По его словам, это свидетельствует об эффективности и независимости антикоррупционных органов.

"Мы все выдержали, продемонстрировали эффективность, независимость, пришли к результату. Пусть промежуточный — подозрение еще не является обвинительным актом или решением суда. Но мы уже показали, что способны расследовать дела такого уровня", — отметил директор НАБУ.

Он также подчеркнул, что предстоит еще соревновательный процесс в суде, где обе стороны будут представлять свои доказательства. В то же время Кривонос заверил, что у детективов и прокуроров есть все гарантии независимости, чтобы довести дело до завершения, несмотря на возможные препятствия, в том числе и со стороны судебной системы.

Что известно о деле Чернышева

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 июня 2025 сообщили о подозрении в незаконном обогащении ряда бывших подчиненных Алексея Чернышева в Министерстве развития общин и территорий Украины. Речь идет о:

бывшего государственного секретаря Минрегиона (ныне часть Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры), действующего члена правления компании "Нефтегаз Украины",

бывшего советника министра,

бывший директор государственного предприятия,

застройщика, которого считают организатором схемы,

сотрудника строительной компании

"По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилищного комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры", - сказал он.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, тогда о подозрении должны были объявить и самому Чернышеву. Однако официального подтверждения не было.

В то время сам министр 17 июня дистанционно открыл состоявшийся в Киеве форум “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery”.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заверил, что не будет забирать у Специализированной антикоррупционной прокуратуры дело в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, несмотря на изменения в законодательстве.