"Кризис был неизбежен": дипломат объяснил, почему отношения Украины и США обострились

Украина не является приоритетом для администрации Трампа, которая больше сосредоточена в Китае, Иране и безопасности Израиля.

Кризис в отношениях Украины и США неизбежен, даже если бы встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме прошла идеально.

Такое мнение высказал дипломат эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в публикации на Facebook.

“Не буду рассказывать о неприятии Украины в целом и Зеленского в частности. Украина – препятствие для реализации стратегических приоритетов администрации Трампа”, – отметил он.

Хара отмечает, что цель Трампа – сблизить Россию и США, ослабив ее связи с Китаем. Он называет это "реверсом Никсона", что может послужить поводом для уменьшения американского присутствия в Европе.

При этом мирное соглашение, продвигаемое Трампом , не предусматривает никаких уступок от России, а наоборот — может включать нормализацию отношений с Кремлем, снятие санкций, возвращение России к G7. Украина, в свою очередь, не получит ни временно оккупированных территорий, ни гарантий безопасности, но может быть вынуждена пойти на уступки.

"На Зеленского было легко наехать, но пока США не демонстрируют решимости по Кремлю", — подытожил дипломат.

Напомним, в интервью Fox News, Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение по минералам. Но только подписания недостаточно.

Читайте также: