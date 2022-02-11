"Кризис достигает критической точки": Байден собрал советников по нацбезопасности по поводу возможного вторжения России

"Кризис достигает критической точки": Байден собрал советников по нацбезопасности по поводу возможного вторжения России

Также Байден, по информации журналистов, запланировал встречу с лидерами стран ЕС, Британии и Канады, чтобы обсудить агрессию РФ.

Президент США Джо Байден встретился со своими советниками по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить наращивание Россией военных сил вокруг Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, Белый дом считает, что риторика из Москвы все более агрессивна. Россия отправила шесть военных кораблей в Черное море и перебросила в Беларусь еще больше солдат и военной техники. Это заставило американских чиновников считать, что кризис, похоже, достигает критической точки.

Тем временем журналист CNN Кевин Липтак в Twitter сообщил, что Джо Байден сегодня проведет онлайн переговоры со своими союзниками по поводу угрозы вторжения России в Украину и политики сдерживания РФ.

В частности, президент США переговорит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, Польши и Румынии Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнесом, а также премьером Италии Марио Драги.

Напомним, что США завершили переброску в Польшу десантников для усиления НАТО.

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