Кроме имущества Порошенко, суд арестовал активы и счета телеканалов — "Евросолидарность"

Кроме имущества Порошенко, суд арестовал активы и счета телеканалов — "Евросолидарность"

В партии говорят, что эти каналы не принадлежат бывшему президенту.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" народного депутата Петра Порошенко по делу о государственной измене. Кроме имущества суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Об этом заявили в партии "Европейская солидарность".

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В партии отметили, что с ноября 2021 эти каналы не принадлежат Порошенко.

Ранее стало известно, что источники в команде Порошенко рассказали, что арестованы все принадлежащие бывшему президенту земельные участки, юридические лица (банк, заводы и т.п.), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, в частности, дом в Козине, арестованы также банковские счета и корпоративные части.

Сообщается, что у Порошенко есть возможность подать на апелляцию, однако обнародование полного текста определения суда перенесли аж на 14 января.

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Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольной госизмене".

Незадолго до Нового года, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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