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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Кроме Путина, ни с кем": Ермак об условиях переговоров с РФ

Андрей Ермак заявляет, что переговоры возможны только с Путиным, как с единственным, кто принимает решение в России.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершил «дипломатический гамбит», предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг, 12 мая. В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что кроме Путина ни с кем от российской стороны президент не будет говорить.

Об этом Ермак сказал в интервью изданию РБК-Украина.

«А вам известно, кто еще в России принимает решение такого уровня и способен обеспечить их исполнение? Разумеется, он будет делегировать технические и подготовительные этапы, но мы понимаем, на кого в итоге все завязано», — резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина 12 мая в Турции.

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