Кровавая годовщина: Байден приказал рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября

Президент считает, что американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что произошло

Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзоров некоторых правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

Об этом информирует Белым дом.

"В преддверии 20-й годовщины 11 сентября американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках. Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", — говорится в сообщении.

Также Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.

"Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", — резюмировал президент США.

Напомним, 11 сентября 2001 в Нью-Йорке произошел самый страшный теракт в истории. Два самолета "Боинг-767" с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания рухнули. Масштабный террористический акт унес жизни 2733 человек.

В США чтят память жертв теракта 11 сентября 2001 года

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