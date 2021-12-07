"Кровавая резня": Резников предупредил Европу о катастрофических последствиях российского вторжения

Министр заявил, что в случае интервенции РФ от 4 до 5 миллионов украинцев, возможно, будут нуждаться в убежище в Европе.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину начнется "кровавая резня".

Об этом глава Минобороны сказал в интервью изданию CNN.

Резников предупредил, что "русские ребята вернутся в гробах", если Кремль отправит их захватывать наше государство. Он призвал президента США Джо Байдена, который должен говорить с Владимиром Путиным во время видеоконференции, твердо выступить против агрессивной политики Москвы.

"Идея не провоцировать Россию не сработает", – предупредил украинский министр.

Резников подчеркнул, что российское вторжение, если оно произойдет, будет иметь катастрофические последствия для всего европейского континента. По его оценкам, от 4 до 5 миллионов украинцев, возможно, будут нуждаться в убежище в Европе. Министр также обратил внимание, что Украина является основным поставщиком продовольствия в Европу и Африку, экспорт которого будет прервано.

По его словам, Украина не требует, чтобы американские или канадские военные воевали за нее, но нуждается в поддержке собственных вооруженных сил.

Ранее Украина предоставила Пентагону список вооружений, которые до этого США нам не поставляли.

Напомним, украинская разведка заявила, что Кремль готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ. Немецкая газета Bild опубликовала три фазы возможной войны Украины с Россией и карту предполагаемого нападения РФ.

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