Кровавое убийство депутата в церкви: британская полиция назвала совершенное терактом

По подозрению в убийстве депутату был задержан 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

Британская полиция назвала терактом совершенное 15 октября кровавое убийство депутата палаты общин Дэвида Эмесса.

Об этом информирует The Guardian.

Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

Следователи заявили, что, не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом. По подозрению в убийстве депутата задержали 25-летнего мужчину сомалийского происхождения.

Напомним, что политик-консерватор Дэвид Эмесс получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Погибший был отцом пятерых детей. Он был популярным благодаря участию в кампании против абортов и защите животных. Эмесс был евроскептиком и поддерживал Brexit.

Напомним, ранее в Украине умер нардеп - Антону Полякову стало плохо в такси. Депутат в бессознательном состоянии обнаружили патрульные, которые остановили такси за нарушения правил. Реанимировать его не удалось. Экспертиза установила, что смерть стала острая коронарная недостаточность. Уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство" с пометкой естественная смерть.

Полиция озвучила предварительные версии смерти народного депутата Антона Полякова

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