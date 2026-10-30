Кремль задумал новый сценарий для Украины: в ISW предупредили об опасной тактике РФ

Атака на Чернигов 29 октября. / © Управление ДСНС в Черниговской области

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Накануне армия РФ нанесла массированные дневные удары по Украине дронами и баражировочними боеприпасами, убив около 20 человек. Враг пытается парализовать привычную жизнь украинцев, нанести урон среди гражданских и взорвать экономику страны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Посреди дня РФ нанесла смертельные удары по Днепру, Чернигову и Кременчугу в Полтавской области. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура.

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Аналитики ISW отмечают, что Россия наносит дневные и ночные удары по Украине, чтобы сделать повседневную жизнь украинцев невыносимой, увеличить количество жертв среди гражданских и нанести вред экономике.

«В течение 2026 года российские атаки становились более интенсивными и смертоносными. Враг применяет длительные комбинированные налеты, использует уязвимости украинского ПВО и внедряет технологии, в частности квазикрилаты ракеты Бандероль, — говорится в отчете.

В частности, удар по железнодорожному вокзалу Днепра продемонстрировал, что даже небольшое количество дронов, прорывающихся через украинскую противовоздушную оборону, может повлечь за собой масштабные потери среди гражданских.

Американские специалисты отмечают, что накануне грядущей зимы Москва пытается усилить давление на украинцев и нанести стране дополнительный ущерб.

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«В Кремле, вероятно, рассчитывают, что массированные удары отвлекут внимание от недавних успехов ВСУ на фронте и заставят Украину капитулировать из-за невыносимых условий повседневной жизни», — заключают в отчете.

Удары по Украине днем 29 октября

Отмечается, что в среду россияне атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр — Запорожье. Погибли 15 человек. Воздушные силы сообщили, что РФ запустила по городу четыре реактивных дрона, три из которых удалось перехватить.

В тот же день россияне ударили боеприпасами «Бандероль» по центру Чернигова. Погибли двое 15-летних детей, а более 30 человек получили травмы.

Под ударом оказался и жилой дом в Кременчуге на Полтавщине. Там погибли по меньшей мере три человека. Более 30 человек получили ранения, среди них шестеро детей.

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