"Кровавый маскарад": Трамп умудрился уничтожить важный инструмент достижения мира

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Как только прошло время трехдневного перемирия по случаю 9 мая, о котором внезапно объявил президент США Дональд Трамп, небо над Украиной заполонили сотни российских дронов, управляемых бомб и ракет. Только за вторник и утро среды от этих ударов погибли 12 гражданских украинцев, а боевые действия на фронте не останавливались ни на мгновение даже во время так называемого режима «тишины».

О том, почему концепция прекращения огня окончательно потеряла свое содержание и превратилась в пиар-ход, пишет The New York Times.

Дипломатический перформанс ради заголовков

Исторически перемирие было результатом длительных процессов, которые помогали сторонам конфликта достичь стабильного урегулирования. Профессор Института международных исследований мира Нотр-Дам Мадхав Джоши, исследовавший более 40 соглашений, отмечает: успешный мирный процесс требует в среднем 1570 дней (более четырех лет) кропотливой технической работы.

Реклама

Зато последняя инициатива по Украине была лишена базовых составляющих успеха — независимого контроля и политической подоплеки. Мирные переговоры от США возглавили Стив Виткофф и Джаред Кушнер – люди с личными связями с Трампом, но с минимальным дипломатическим опытом. Отрыв перемирия от реального мирного процесса наблюдается и на Ближнем Востоке, где после громких угроз Трампа соглашение между США, Израилем и Ираном, по словам самого Трампа, «держится на искусственном дыхании».

По словам профессора Джорджтаунского университета Дэниела Бимана, такая ситуация обусловлена тем, что у Белого дома просто нет терпения на сложную, длительную дипломатию. Для Трампа перемирие автоматически равно «миру», поэтому опытных специалистов отодвинули на второй план ради «положительного заглавия на сегодняшний день». Трамп месяцами излучает оптимизм, хотя его дипломатические усилия не дают реальных результатов — даже обещанный обмен пленными во время последней паузы так и не состоялся.

Кровавый «маскарад» и уступки Москве

Срыв последней договоренности стал для Киева знакомым сценарием. Скептицизм Украины о паузах на поле боя тянется еще от провальных Минских соглашений, расстрелянных «гуманитарных коридоров» 2022 года и «рождественского перемирия» 2023-го, которые Россия использовала исключительно для пополнения своих сил.

Украинский писатель и философ Владимир Ермоленко называет этот цикл просчитанным «маскарадом». Цель таких пауз – не завершение войны, а создание иллюзии готовности к миру во время циничной подготовки к новым наступлениям .

Реклама

Однако администрация Трампа фактически отказалась от принципа западных посредников о том, что перемирие должно создавать пространство для сложных переговоров, и в большинстве своем приняла видение конфликта Москвой. Поэтому Киев вынужден соглашаться на пустые соглашения, чтобы не получить клеймо «препятствия миру». Эксперты предостерегают: такая уступчивость легитимизирует модель, в которой громкое объявление о мире становится конечным продуктом, а не первым шагом к разрешению конфликта.

Новая роль Европы и удары вглубь РФ

Несмотря на отсутствие глобального соглашения и давление обстоятельств, Украина продолжает защищаться своими силами. В среду украинские военные нанесли успешный дальнобойный удар по российскому газовому объекту вблизи границы с Казахстаном.

В то же время, украинская дипломатия ищет новые пути влияния. Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Брюссель призвал европейские страны взять на себя лидерство в организации взаимного прекращения ударов по аэропортам . Он подчеркнул, что Европа не должна заменить Вашингтон, но ее усилия станут крайне необходимым "дополнительным треком" в мирном процессе.

Новости партнеров