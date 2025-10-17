Кровавый тупик: El Mundo назвала 5 сценариев войны в Украине, и ни один не предполагает быстрого мира

5 сценаров для Украины от El Mundo: куда двигается фронт и что будет дальше / © Getty Images

Реклама

Испанская газета El Mundo представила анализ, в котором выделила пять возможных вариантов развития войны на Украине.

По мнению автора статьи, ни один из сценариев предполагает установление быстрого и немедленного мира.

Фазы войны

В издании выделяют несколько фаз войны:

Реклама

Первые дни вторжения, когда казалось, что Россия быстро оккупирует страну и свергнет правительство Зеленского;

украинское сопротивление, которое положило конец этой российской цели и разгромило войска вторжения в Киеве, Харьковщине и Херсоне;

неудачное украинское контрнаступление в 2023 году;

захват Авдеевки Россией в 2024 году;

начало войны с использованием беспилотников с тупиком на фронте в 2025 году.

Автор замечает, что обе армии истощены почти четырьмя годами кровавой, изнурительной войны, но мира на горизонте не видно, учитывая игру лести, которую Путин начал перед лицом попыток Дональда Трампа успокоить ситуацию.

Первый сценарий: Трамп навязывает Украине хрупкий мир

Пока прямые действия США против Москвы за ее отказ вести переговоры с Зеленским еще не были предприняты, но теперь Белый дом, мотивированный желанием навязать «мир силой», наконец определил Путина единственным препятствием для этого прекращения огня. Если команде Трампа удастся убедить российского диктатора, это шаткое перемирие может сорваться из-за отсутствия гарантий безопасности и явно нескрываемой цели России положить конец суверенитету Украины.

«Переговоры не могут положить конец войне России против Украины; они могут только приостановить ее», — пишет Институт изучения войны.

Война готовится и распространяется на страны Балтии.

Хотя российские провокации до сих пор ограничивались нарушениями воздушного пространства истребителями-бомбардировщиками или беспилотниками, очевидно, что Москва эскалирует свою гибридную войну против Европы и играет с огнем, поскольку просчет в любой из этих миссий может иметь катастрофические последствия.

Реклама

Несколько европейских спецслужб предупредили (последней была немецкая), что Россия готовит провокацию против страны НАТО, особенно уязвимой: трех балтийских государств.

Война продолжается в 2026 году

Этот сценарий можно описать следующим тезисом: Украина не кажется, а Путин не может выйти без «победы».

Хотя обе страны быстро истощают свои ресурсы, Европа поддерживает украинское государство и его армию, в то время как Китай поддерживает российскую экономику, покупая нефть по доступным ценам, а Северная Корея поставляет боеприпасы своим войскам.

Экономический коллапс вынуждает Кремль к переговорам

По информации издания, впервые со времени вторжения Кремль выразил реальную обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и его негативных прогнозов на 2026 год.

Реклама

С 2022 года Россия испытывает все большую нагрузку: ее ликвидные резервы резко сократились (недавно оценивались примерно в 31 миллиард долларов), и некоторые аналитики предупреждают, что она может исчерпать свои возможности для покрытия дефицита до конца года. По данным Reuters, экспортные доходы от нефти и продуктов переработки подвергаются устойчивому сокращению: в сентябре 2025 года доходы от сырой нефти и топлива снизились, хотя объемы экспорта достигли недавних максимумов, что отражает ущерб, причиненный российским нефтеперерабатывающим мощностям в результате атак украинских беспилотников.

Хотя никто не ожидает внезапного краха, все больше аналитиков прогнозируют постепенное ухудшение, которое обеднеет жизнь россиян и лишит Москву дольше поддерживать свою агрессию против Украины. Вторая мировая война ввела новое правило в мировой политике: государства, начинающие агрессивные войны, обычно в конце концов потерпят поражение.

Украина уступает из-за усталости союзников

Этот сценарий возможен только при приходе к власти пророссийских партий в ЕС.

Учитывая, что администрация Трампа сейчас отдалилась, европейская поддержка жизненно важна для выживания Украинского государства и его армии.

Реклама

«Хотя украинская военная промышленность становится все более эффективной и развитой, ее выживание зависит от средств, поступающих из Брюсселя. Без них, потеряв переехавших в Европу беженцев и часть своей промышленной мощи из-за бомбардировки, шансы Украины выдержать эту войну на истощение минимальны», — отмечают в издании.

Напомним, ряд парламентариев сделали неожиданные заявления о возможных датах окончания войны.