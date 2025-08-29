ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

Кровавый удар по Киеву 28 августа: почему у Трампа отреагировали слишком сдержанно

Армия РФ убила минувшей ночью 23 человека в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 28 августа

Атака на Киев 28 августа / © Associated Press

Белый дом слишком сдержанно отреагировал на последний массированный удар по Киеву , где погибли более 20 человек. Вероятно, такая реакция свидетельствует о том, что Вашингтон пытается избежать раскачки конфликта с "фюрером" Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале Sky News.

Пресссекретарь Каролина Ливитт подчеркнула, что США "не рады…, но и не удивлены". Она быстро перешла к вопросу атак ВСУ на российскую инфраструктуру, в частности, нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, она добавила, мол, по всей вероятности, что "обе стороны не готовы к тому, чтобы это закончилось".

"Такой акцент на "обеих сторонах" позволяет избежать раскачивания лодки с Владимиром Путиным и очевидных дальнейших вопросов относительно дальнейших санкций", - говорится в статье.

Заметим, что прошло уже три недели, как президент Дональд Трамп пообещал ввести санкции, и почти две недели с тех пор, как он встретился с Путиным на Аляске.

"Большой прогресс", о котором он сообщил после их саммита, и надежды на прорыв после его встречи с лидерами Великобритании и ЕС почти улетучились", - добавило Sky News.

Как сообщалось, ночью 28 августа РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами по Украине. В частности, оккупанты выпустили 598 БпЛА и 20 крылатых ракет Х-101. Силы ПВО уничтожили 589 целей.

Под мощным ударом оказался Киев. Россияне атаковали город беспилотниками и ракетами. В частности, ракетными ударами была уничтожена пятиэтажка на Дарнице. Число жертв российской атаки возросло до 23. Среди погибших есть четверо детей.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie