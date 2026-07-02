Кровавый удар по Киеву: в МИД Украины обратились к партнерам и жестоко разнесли Путина

Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к партнерам после массированной атаки, которую устроила РФ ночью.

Об этом говорится в сообщении министра.

«Не медлите с решениями по противовоздушной обороне для Украины! Это наша главная просьба к нашим партнерам после того, как Киев пережил ночь ужасов. По меньшей мере, 10 человек погибли в результате жестокого нападения России на столицу Украины с использованием всех типов ракет и беспилотников. Россия обстреливала жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Военный преступник Путин может вести только подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей. Потому что в своей войне против Сил обороны Украины он не может добиться никакого результата», — отметил он.

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«Мы требуем решительного международного ответа. Не только слов осуждения, но и конкретных действий по остановке российского террора. Решения по системам противовоздушной обороны и ракет для Украины нужны сейчас, а не позже. Решения по усилению санкционного давления на Россию нужны немедленно, а не позже! Решения по увеличению поддержки Украины, включая энергетическую помощь, нужны немедленно, а не позже! Я также хочу особо подчеркнуть, что безнравственно оправдывать российские зверства против украинцев, говоря, что Москва действует в ответ на дальнобойные удары Украины по России», — добавил он.

Последствия вражеского удара / © Associated Press

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами, среди главных целей — Киев, где есть значительные разрушения многоэтажных домов и много раненых. Уже 10 погибших, но под завалами может быть много людей.

2 июля атака на столицу завершилась в 7 утра и продолжалась более 11 часов. Дроны продолжали бить по Киеву до последнего.

Вечером, 1 июля, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Ирландии, которая берет руководство в Совете ЕС, предупредил о возможности массированной атаки, а также заявил о скорее планируемом возвращении в Киев.

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Перед этим Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июня. Тогда в результате ударов, по меньшей мере, 23 человека погибли — среди них трехлетний мальчик.

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