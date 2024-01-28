"Кровожадная украинская пропаганда": венгерская газета опубликовала антиукраинскую статью перед визитом Сийярто в Ужгород

Венгерская газета "Magyar Nemzet", которая входит в неформальную медиаимперию под контролем премьер-министра Виктора Орбана, перед визитом в Ужгород главы МИД Венгрии Петера Сийярто, опубликовала статью, в которой критикует украинские СМИ.

Об этом говорится в тексте "Magyar Nemzet".

"В то время как для иностранной прессы организуют потемкинское село, в украинской национальной прессе нельзя найти ни крошки классической журналистики. Издание, свободно передвигающееся по полю, в большинстве своем оперируют деньгами ЕС и Сороса… кровожадная украинская военная пропаганда базируется на деньгах европейских налогоплательщиков", – говорится в тексте статьи, в которой нет авторства.

Газета, в частности, критикует деятельность "Медиацентра Украины".

"Они (медиацентр — ред.) имеют офисы в четырех местах в охваченной войной стране: Киеве, Одессе, Харькове и Лемберге (Львов — ред.). Они дают дополнительные советы корреспондентам, которые попадают в восточноевропейскую страну относительно того, что разрешено, а что нет. К примеру, рассказывают, как правильно описывать и произносить названия населенных пунктов на украинском языке – опуская их оригинальные русские названия, согласно не Киев, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днепр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, и, наконец, Одесса может быть только Одессой.

Magyar Nemzet в своей статье показательно использует название Lemberg для обозначения Львова.

В тексте венгерской газеты также критикуются эфиры украинского национального телемарафона "Єдині новини".

"На экранах есть только место для пропаганды войны, победы и славного будущего, которое следует. Советники президента, военачальники и пресс-секретари, провоенные лидеры мнений и те бывшие оппозиционеры, которые, как известно, появляясь в военной форме, охотно меняют свою мнение, если им соответственно платят".

Критикует газета и независимые украинские издания, утверждая, что те якобы на деньги Сороса или деньги европейских налогоплательщиков публикуют материалы, удовлетворяющие украинские власти.

"Мужчинам-авторам, работающим в медиа-организациях с такими связями, не грозит мобилизация, они могут пользоваться привилегиями, если ругают россиян, словаков, венгров, Путина, Трампа, Такера Карлсона, Виктора Орбана, Роберта Фицо, Папу Римского Франциска и всех, кто сомневается в руководстве в Киеве из-за границы" – говорится в статье.

Венгерское издание также упоминает "телеведущую" – Диану Панченко – призвавшую своих коллег, работающих в Украине, временно покинуть страну, если они хотят свободно работать. Диана Панченко является известной пророссийской пропагандисткой, работавшей на телеканалах Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Напомним, лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности из-за войны.

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