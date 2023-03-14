"Кровью защищают европейские ценности": Науседа сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Литовский президент отметил, что все больше европейских политиков понимают, что РФ является долгосрочной угрозой.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе должны начаться уже в этом году.

Об этом Науседа заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента в Страсбурге.

Литовский лидер подчеркнул, что украинцы доказали, что страна входит в Евросоюз, и сейчас продолжают защищать европейскую демократию своей кровью. Так что задача европейского сообщества, по его словам, помочь украинцам провести все необходимые реформы для присоединения к ЕС.

"Украинцы своей кровью защищают свободу и демократические европейские ценности. Украина принадлежит к Европейскому союзу. Украинцы это доказали многими способами. И наша задача — помочь украинцам провести все необходимые реформы с целью присоединения к Евросоюзу... Я приветствую ваше заявление, госпожа президент (Роберта) Мецола, президент Европарламента — ред.), относительно переговоров о вступлении Украины. Мы должны ставить за цель начало этих переговоров о членстве уже в этом году", — заявил Науседа.

Президент Литвы отметил, что все больше европейских политиков и экспертов понимают, что РФ представляет собой долгосрочную угрозу, в связи с чем важно должным образом готовиться к "надежному сдерживанию". Он отметил важность продления санкций против Россию и привлечения руководства РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине.

"Санкции должны быть болезненными", — добавил Науседа.

Президент Европарламента Роберта Мецола ранее выражала надежду, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО и ЕС .

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза 2029 года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что "мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины", имея в виду ускоренную процедуру вступления в ЕС.

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