Крупнейшая группа в Европарламенте поддержала приглашение Украины в НАТО — СМИ

В партии считают, что приглашение Киева в НАТО станет мощным сигналом для Путина и его сторонников.

Во вторник, 9 мая, Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей группой в Европарламенте, поддержала приглашение Украины в НАТО на предстоящем саммите. Партия приняла соответствующий позиционный документ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Авторы документа убеждены, что членство Украины в Альянсе необходимо для усиления НАТО, чтобы объединить Запад вокруг цели гарантировать мир в Европе. Это должно позволить предотвратить реванш РФ.

"ЕНП ожидает, что предстоящие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь к предоставлению Украине приглашения к вступлению в НАТО и что процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно быстрее. Это укрепит наш Альянс и станет еще одним шагом к устойчивому миру в Европе", – говорится в документе.

В партии считают, что приглашение Киева в НАТО станет мощным сигналом Путину и его сторонникам о том, что Украина больше не находится в пределах их досягаемости. В ЕНП убеждены, что пребывание Киева в Альянсе подтолкнет Россию к внутренним преобразованиям, поскольку она уже не сможет "вновь поддаться имперской ностальгии".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины в военно-политический блок. Однако говорить, когда Украину примут в НАТО, пока не берется.

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