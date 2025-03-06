Крупнейшие страны ЕС не поддерживают выделение €20 млрд помощи Украине – топ-дипломат

В то же время, этот пакет помощи поддерживают 10-12 стран-членов ЕС.

Крупнейшие страны Евросоюза не поддерживают предложение о выделении 20-миллиардного пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на европейского топ-дипломата.

Дипломат сказал, что предложение о помощи для Украины не поддерживают "так называемые большие страны-члены, я имею в виду, что говорю "большие" из-за вклада".

В то же время, этот пакет помощи поддерживают 10-12 стран-членов ЕС – преимущественно из Северной, Восточной Европы и страны Балтии.

"Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия так говорят: "Хорошо. Это прекрасно, что они проявили инициативу, но сама по себе, она не совместима с тем, как мы функционируем. Мы уже даем помощь". Мы в моей стране, например, даем много, но мы не планируем это на год вперед. Мы обсуждаем, прежде всего, с украинцами. Они говорят нам, что им нужно, что мы можем сделать. И мы можем это обеспечить", – рассказал источник издания.

Напомним, 4 марта стало известно, что ЕС временно заморозил новый пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за сопротивления Венгрии.