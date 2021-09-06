Крушение рейса MH17: в Нидерландах возобновляются слушания по делу

Требования о компенсации подали в общей сложности 299 родственников погибших.

Слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года возобновляются 6 сентября в суде в Нидерландах.

Об этом сообщает сайт суда.

Заседания продлятся до 24 сентября, слово будет предоставлено родным и близким погибших.

"Родственники получат возможность воспользоваться своим правом выступления перед судьями", — говорится в сообщении Параллельно планируется обсудить вопрос компенсаций.

Требования о компенсации подали в общей сложности 299 родственников погибших. Часть из них планирует выступить с обращением к судьям и рассказать о том, как катастрофа отразилась на их жизни. Вслед за этим слушания должны будут продолжиться выступлениями представителей обвинения и защиты, которые должны будут представить свои аргументы относительно виновности или невиновности обвиняемым.

Напомним, что рассмотрение дела по существу началось 7 июня с представления судьями досье. Оно насчитывает 65 тыс. страниц и большое количество информации в цифровом виде. Поэтому суд посчитал нецелесообразным обсуждать каждую деталь, а лишь представил основную информацию.

Добавим, малайзийский Boeing, который в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.

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