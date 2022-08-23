"Крым – это Украина": Эрдоган считает, что Россия должна вернуть оккупированный полуостров

Он подчеркнул, что Турция поддерживает возвращение Украине аннексированного Крыма.

Об этом Эрдоган сказал во время своего выступления на "Крымской платформе".

"Мы будем способствовать усилиям платформы на всех уровнях. Мы считаем захват Крыма незаконным. Это наша принципиальная позиция. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это — критически важно для всего региона и мировой системы безопасности", — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Крым – это родина крымских татар, являющихся гражданами Украины.

"Крымские татары испытали страдания за свою историю и борются за мирную жизнь на своей родине", — сказал Эрдоган.

Президент Турции сказал, что война России против Украины должна закончиться справедливым миром – сохранением территориальной целостности Украины. Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия, чтобы война закончилась.

"Мы продолжим прилагать усилия для установления мира. Я еще раз засвечиваю нашу поддержку территориальной целостности Украины – включая Крым. Крым – это Украина! Он должен быть в составе Украины", - сказал Эрдоган.

Напомним, Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина.

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