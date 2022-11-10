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Крым – это Украина: во временно оккупированном Симферополе партизаны распространяют желто-голубые открытки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
1 мин
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Крым – это Украина: во временно оккупированном Симферополе партизаны распространяют желто-голубые открытки

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе.

Об этом говорится в сообщении движения сопротивления под названием "Желтая лента" в социальной сети Telegram.

"Крым – это Украина!", — говорится в сообщении.

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе.

"Наши активисты верят в то, что Украина восстановит свою территориальную целостность! Слава Украине! Гордимся украинцами, верим в ВСУ, работаем над победой! Присоединяйся к нашему движению!", — призывают украинские партизаны в оккупированном городе.

Напомним, что ранее на авиабазе под Симферополем, где раздались взрывы, находились 24 российских самолета.

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Дата публикации
Просмотры
379
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