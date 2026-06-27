Крым становится ловушкой для Путина: в The Telegraph объяснили почему

Диктатор Путин / © Associated Press

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Без сохранения контроля над временно оккупированным Крымом Россия не сможет рассчитывать на победу в войне против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для The Telegraph.

Обозреватель напоминает, что многие годы Крым оставался главным символом внешнеполитических амбиций диктатора Путина. Именно незаконную аннексию украинского полуострова он подавал как одно из величайших достижений своего правления.

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Впрочем, как отмечает эксперт, сейчас ситуация меняется. Позиции Кремля ослабевают не только на поле боя, но внутри самой России.

Де Бреттон-Гордон обращает внимание, что украинские беспилотники и ракеты все чаще успешно поражают цели, как в Крыму, так и в глубине российской территории. Это, по его словам, демонстрирует уязвимость российской системы противовоздушной обороны.

На этом фоне местные жители и туристы все активнее покидают полуостров, который недавно российские власти позиционировали как безопасный курорт.

«Объявление сегодня чрезвычайного положения в Крыму стало значительной политической и военной неудачей для Путина», — отмечает автор.

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В статье отмечается, что российские власти фактически впервые открыто признали серьезность ситуации на полуострове. Сообщается о дефиците горючего, перебоях с электроснабжением и росте беспокойства среди гражданского населения.

Кроме того, после серии украинских ударов российский Черноморский флот был вынужден передислоцировать свои корабли из Севастополя, что также явилось ощутимым ударом по возможностям РФ.

Эксперт напоминает, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году Крым превратился в один из главных логистических узлов обеспечения российских войск на юге Украины. Поэтому дальнейшее ограничение возможностей России использовать полуостров как военную базу может существенно повлиять на всю кампанию Кремля.

«Стратегическая картина для Путина усугубляется. Кажется, он не может полностью защитить ни Москву, ни Крым — два места, имеющих огромное политическое и символическое значение.

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Его позиция сейчас может быть более хрупкой, чем когда-либо со времен мятежа «группы Вагнера». Приведет ли эта уязвимость к значительным политическим изменениям, остается неизвестным, но это, несомненно, усиливает давление на Кремль, чтобы тот искал выход из более дорогого конфликта», — пишет де Бреттон-Гордон.

Автор также признает, что на Западе есть опасения относительно возможного преемника диктатора Путина. В то же время, по его убеждению, вряд ли в России найдется политик, который будет больше заинтересован в продолжении войны, чем начавший ее.

«Любое будущее руководство унаследует ослабленную армию, напряженную экономику и население, которое все больше страдает последствиями длительного конфликта.

Поэтому стратегическая среда, с которой столкнется преемник Путина, вероятно, будет сильно отличаться от той, которую он унаследовал. Крым когда-то был символом возвышения Путина. Он все еще может стать символом его падения», — убежден обозреватель.

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Ранее сообщалось, что оккупированному Крыму разрастается масштабный кризис, который уже вышел за пределы дефицита топлива и начал затрагивать поставки продуктов питания и медикаментов.

Мы ранее информировали, что СБУ во временно оккупированном Крыму атаковала два военных корабля РФ и систему ПВО С-400.

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