Крым в обмен на мир: как мировые лидеры относятся к возможному признанию аннексии

США готовы признать Крым российским, когда речь пойдет о более широком мирном соглашении

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Значительный резонанс в мире вызвала тема вероятности официального признания аннексии Крыма Россией.

Таким образом, Украину хотят принудить к заключению мирного соглашения с РФ, однако этот шаг может привести к значительным сдвигам в геополитике.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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США могут признать Крым российским

США готовы признать Крым российским, когда речь пойдет о более широком мирном соглашении, передает Bloomberg .

Издание отмечает, что такая уступка может стать последним сигналом того, что американский президент Дональд Трамп стремится достичь заключения мирного соглашения между Украиной и РФ любой ценой.

Bloomberg напоминает, что Крым аннексировала Россия в 2014 году, но международное сообщество не признало это, чтобы не легитимировать оккупацию.

Впоследствии Трамп заявил, что никто не требует от Украины признать Крым официально российским. Однако он считает, что Крым был потерян еще при Обаме и сейчас даже не обсуждается.

«Когда вы говорите о Крыме, это было передано во время президента по имени Барак Хусейн Обама. Это не имеет ничего общего со мной», - заявил Трамп во время брифинга.

Президент США подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский может получить мир или «воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну».

Такой же позиции по Крыму придерживается сын президента США Дональд Трамп-младший. Более того, он обвиняет Зеленского в нежелании заканчивать войну.

Необходимость компромиссов

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и РФ вынуждены пойти на уступки, чтобы добиться определенных компромиссов в переговорном процессе .

По мнению главы Польского государства, мир между украинской и российской стороной должен сводиться к тому, что никто не сможет сказать, что победил в этой войне. Таким образом, должны быть уступки с обеих сторон.

«Американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортен ни одной из сторон», — высказался польский президент.

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса убежден, что именно территориальные уступки со стороны Украины могут быть «предпосылкой мира».

Однако, по его словам, в первую очередь следует «сфокусироваться на готовности Украины идти к безусловному прекращению огня». Президент ЮАР убежден, что именно это может задать тон в переговорном процессе.

По словам Рамафосы, прекращение огня является ключевым в переговорном процессе. Однако он убежден, что достичь мира можно только по дипломатическому пути.

Вопрос «не ко времени»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обсуждение статуса оккупированного Крыма преждевременно, однако подчеркнул, что это не означает признание российской аннексии, передает BFMTV . Таким образом, он отреагировал на противоречивые заявления Дональда Трампа, назвавшего Крым «потерянным» для Украины.

«Трамп лишь констатировал очевидный факт военной оккупации, но это вовсе не значит, что мы смиримся с российской агрессией», — отметил Макрон. Он подчеркнул, что вопрос о статусе полуострова должен решаться в рамках международного права, а не односторонних решений.

В Кремле, как и ожидалось, торопливо поддержали заявление Трампа, восприняв его как молчаливое одобрение аннексии.

Высказывание Трампа Макрон считает «описанием фактической ситуации»

«Речь идет о том, что мы должны предоставить России полную свободу действий? Нет. Вопрос статуса полуострова сейчас не стоит, но решать его не нам», — отметил президент Франции.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает США не оказывать давления на Украину относительно мирного соглашения с Россией на условиях , не выгодных Киеву.

Как сообщает Financial Times, Марк Рютте во время визита в Вашингтон попытается убедить союзников Трампа, что поспешный мир на условиях Путина лишь увеличит угрозу для Европы. ЕС обеспокоен тем, что соглашение может расколоть альянс и фактически легализует аннексию Крыма.

Издание отмечает, что Европа боится того, что признание Крыма российским повлечет раскол в Альянсе и сблизит США с Москвой. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция Трампа совпадает с российской, но Россия готова уступить только при условии удовлетворения ее требований. Он также отверг идею европейских миротворцев в Украине.

Между тем, Трамп, чей представитель готовится к встрече с Путиным, обвиняет Зеленского в саботаже мира: «Или мир сейчас, или потеря страны через три года». По его мнению, российские удары по Киеву доказывают, что именно Россия – препятствие миру.

Отказ от Крыма может стать началом Третьей мировой войны

Общественно-политический деятель Борис Пинкус убежден, что Украина не может позволить себе никаких территориальных уступок, особенно в отношении Крыма. Эксперт предостерегает, что любые компромиссы со стороны Киева создадут опасный прецедент для мировой безопасности , открыв путь для новых территориальных аннексий таких государств, как Китай или Индия.

«Крым никогда не должен оставаться с Россией. Ни одной пяди земли, никогда. Это сигнал другим – можно захватывать территории и торговаться», – подчеркнул Пинкус.

Комментируя вероятные предложения Трампа по отказу от Крыма, Пинкус отметил, что это может стать «началом Третьей мировой войны».

Эксперт подчеркнул, что для сдерживания агрессии РФ Украина должна восстановить свой ядерный потенциал.

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович отметил, что решение по Крыму должен принять Конгресс , имеющий соответствующие полномочия.

По его словам, признание Крыма российским, приведет к нарушению международного порядка.

По мнению Игоря Рейтеровича, если США сократят поддержку Украины или на время выйдут из процесса переговоров, они не смогут полностью отказаться от Украины и перестать ее поддерживать. А если они попытаются так поступить, это станет имиджевым крахом, и не только США, но и лично Дональда Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет свой крайний срок для заключения мирного соглашения.

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