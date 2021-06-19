"Крым все еще оккупирован": в Великобритании назвали условие для встречи Джонсона с Путиным

Бен Уоллес отметил, что Кремль должен признавать и уважать "суверенитет других людей".

Саммит британского премьер-министра Бориса Джонсона и российского президента Владимира Путина состоится, только когда РФ прекратит "злонамеренную деятельность" против Великобритании и ее союзников.

Соответствующее утверждение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил в интервью Sky News.

По его словам, для восстановления российско-британских отношений Путину нужно продемонстрировать "некоторые позитивные признаки перемен".

"Крым все еще незаконно оккупирован в Украине, и еще кое-что нужно решить", — отметил он.

Глава британского Минобороны признал, что противоречия между странами "не в интересах" российского народа, экономики РФ и населения Великобритании.

Однако, подчеркнул Уоллес, Кремль должен признавать и уважать "суверенитет других людей и международный правопорядок", только тогда возможно улучшение отношений, в частности отмена санкций.

На вопрос о том, может ли Москва желать улучшения отношений с Великобританией, глава оборонного ведомства ответил: "Надеюсь, что да. Но мы будем судить их по их действиям".

Уоллес также сказал, что обеспокоен поддержкой, которую Россия выразила Беларуси в ситуации с перехватом самолета Ryanair в Минске с последующим арестом оппозиционера Романа Протасевича. Кроме того, он упомянул об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Бен Уоллес называл Российскую Федерацию "угрозой номер один".

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