Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не откажется от ударов по Крымскому мосту , поскольку Россия использует его для военных нужд. В то же время, Киев не согласится на сохранение российского контроля над оккупированными территориями независимо от того, каким путем завершится война.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News , отвечая на вопрос о недавней атаке на переправу через Керченский пролив.

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Глава государства пояснил, что удары по российской инфраструктуре - ответ на многолетние обстрелы украинских городов, энергетических объектов и транспортных путей.

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"Россия должна почувствовать, что такое война", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Москва годами уничтожала украинские мосты и железнодорожную инфраструктуру. Поэтому Украина вынуждена искать возможности наносить ответные удары.

Почему Зеленский считает Крымский мост законной целью

Президент обратил внимание, что Россия построила переправу после незаконной оккупации украинского Крыма, а теперь использует ее для обеспечения своих войск.

Само военное предназначение моста, по словам Зеленского, делает его легитимной целью украинских сил.

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Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен понять: Украина не смирится с существованием этого сооружения как инструмента оккупации.

"Этот мост не устоит", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос касается не только боевых действий. Даже после завершения войны Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на их дальнейшую милитаризацию.

По его словам, это принципиальная позиция Киева независимо от того, удастся ли восстановить территориальную целостность дипломатическими средствами или придется применять военные.

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Что известно о последних ударах по мосту

Крымский мост снова оказался под ударом в середине ноября.

Утром 16 ноября оккупационная администрация Крыма сообщила об атаке и ограничении транспортного движения через Керченский пролив.

На следующий день появились сообщения о серьезных повреждениях конструкций. В частности, речь шла о разрушении части дорожного полотна и одной из арок постройки.

После повторной атаки движение автомобилей и поездов по мосту приостанавливали.

Крымский мост имеет большое значение для российской военной логистики, поскольку соединяет территорию РФ с оккупированным украинским полуостровом.

Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на использование собственной территории для размещения и поставки российских войск.

Президент заявил о судьбе моста после войны

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил, что после войны «этого моста в любом случае не останется» и добавил, что россиянам нужно понимать: «Крым — наша земля». Главной целью Украины он назвал прекращение войны и достижение мира.

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